Выделить в глаголах приставки, подчеркнуть предлоги. НАД Каждым именем существит??льным указать падеж. Нарисовал в альбоме, доехал до деревни, был на ужине, спрятался в кровать, вышел в комнаты, рассказал в компьютере, подъехал...
Русский язык
Выделить в глаголах приставки, подчеркнуть предлоги. НАД Каждым именем существит??льным указать падеж. Нарисовал в альбоме, доехал до деревни, был на ужине, спрятался в кровать, вышел в комнаты, рассказал в компьютере, подъехал к метро,обвести вокруг пальца,прокатить с ветерком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисовал(на приставка) в(предлог) альбоме(П.п.), доехал(до-приставка) до(предлог) деревни(Р.п), был на(предлог) ужине(П.п.), спрятался(с-приставка) в(предлог) кровать(В.п.), вышел(вы-приставка) в(предлог) комнаты(В.п.), рассказал(рас-приставка) в(предлог) компьютере(П.п.), подъехал(под-приставка) к(предлог) метро(Д.п.), обвести(об-приставка) вокруг(предлог) пальца(Р.п.), прокатить(про-приставка) с(предлог) ветерком(Т.п.).
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