Выделить в глаголах приставки, подчеркнуть предлоги. НАД Каждым именем существит??льным указать падеж. Нарисовал в альбоме, доехал до деревни, был на ужине, спрятался в кровать, вышел в комнаты, рассказал в компьютере, подъехал...

Русский язык

Выделить в глаголах приставки, подчеркнуть предлоги. НАД Каждым именем существит??льным указать падеж. Нарисовал в альбоме, доехал до деревни, был на ужине, спрятался в кровать, вышел в комнаты, рассказал в компьютере, подъехал к метро,обвести вокруг пальца,прокатить с ветерком.

Автор: Гость