Помогите даю 20 баллов!!!
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Помогите даю 20 баллов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)солистка. 2) листик 3)плохо видно. 4)футболист
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