Помогите даю 25 баллов Ток вы должны сделать все что там есть !
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Помогите даю 25 баллов Ток вы должны сделать все что там есть !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. is wattering 2. waters 3. are having 4. have 5. is having 6. has 7. are having 8. have 9. are staying 10. stay 11. is staying 12. stays 13. am listening 14. listen 15. is cooking
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