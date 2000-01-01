Пол ком­на­ты, име­ю­щей форму пря­мо­уголь­ни­ка со сто­ро­на­ми 5 м и 8 м, тре­бу­ет­ся по­крыть пар­ке­том из пря­мо­уголь­ных до­ще­чек со сто­ро­на­ми 5 см и 40 см. Сколь­ко по­тре­бу­ет­ся таких до­ще­чек?

Математика
Пол ком­на­ты, име­ю­щей форму пря­мо­уголь­ни­ка со сто­ро­на­ми 5 м и 8 м, тре­бу­ет­ся по­крыть пар­ке­том из пря­мо­уголь­ных до­ще­чек со сто­ро­на­ми 5 см и 40 см. Сколь­ко по­тре­бу­ет­ся таких до­ще­чек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S пола=ab=5*8=40 м^2=400000 см^ 2)S дощечки=5*40=200 см^2 3)S1/S2=400000:200=2000 штук
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