Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 5 м и 8 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 5 см и 40 см. Сколько потребуется таких дощечек?
Математика
Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 5 м и 8 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 5 см и 40 см. Сколько потребуется таких дощечек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S пола=ab=5*8=40 м^2=400000 см^ 2)S дощечки=5*40=200 см^2 3)S1/S2=400000:200=2000 штук
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