СРОЧНО!!!!!!!35!!!!БАЛЛОВ---номер 11
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СРОЧНО!!!!!!!35!!!!БАЛЛОВ---номер 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) Восточный горизонт был затянут слоистыми облаками, сквозь них кое-где прорывались первые лучи утренней зари; 7) Лесная лужайка вся насыщена холодной росой, насекомые спят, многие цветы ещё не раскрывали венчики; 8) Дни стали мягкие, серые, река долго не замерзала, от её зелёной воды поднимался пар; 9) Вечер был тихий, летний, солнце над макушками закатывалось в чистейшее золото; 10) В поле чистом серебрится снег волнистый и рябой, светит месяц, тройка мчится по дороге столбовой.
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