Пожаалуйста Решите уравнение |x-3|+|x-1|=x-3 ответы: 1) х=1. 2)х=2. 3) корней не имеет. 4) х=0.

Алгебра
Пожаалуйста Решите уравнение |x-3|+|x-1|=x-3 ответы: 1) х=1. 2)х=2. 3) корней не имеет. 4) х=0.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-3=0, х=3      х-1=0, х=1 1)  х≤1, 3-х+1-х=х-3, х=2 1/3, не принадлежит х≤1 2) 1≤х≤3, 3-х+х-1=х-3 х=7, не принадлежит 1≤х≤3 3)  х≥3, х-3+х-1=х-3, х=1 ответ  х=1
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