Разделить слова по слогам. Андрей, защитник, Андрей, храбрый, Игорь, сила, Николай, ??обедитель, Елена, светлая, Людмила, милая, людям, Зоя, жизнь.

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Разделить слова по слогам. Андрей, защитник, Андрей, храбрый, Игорь, сила, Николай, ??обедитель, Елена, светлая, Людмила, милая, людям, Зоя, жизнь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анд рей, за щит ник, храб рый , И горь ,си ла, Ни ко лай, по бе ди тель, Е ле на,свет ла я, Люд ми ла, ми ла я,лю дям, Зо я,жизнь
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