С симпатической или парасимпатической частью вегетативной нервной системы действуют гормоны адреналин и норадреналин поддерживая ее?

Биология
С симпатической или парасимпатической частью вегетативной нервной системы действуют гормоны адреналин и норадреналин поддерживая ее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С симпатической норадреналин-смелый,уверенный, лидер адреналин-трус, т.д
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