С симпатической или парасимпатической частью вегетативной нервной системы действуют гормоны адреналин и норадреналин поддерживая ее?

Биология

С симпатической или парасимпатической частью вегетативной нервной системы действуют гормоны адреналин и норадреналин поддерживая ее?

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