Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 89.Найдите градусную меру ??гла между медианой и биссектрисой,проведенными из вершины прямого угла

Гость: Гость:

Давай попробуем рассуждать логически. Треугольник очень узкий, второй его острый угол равен 180 - 90 - 89 = 1 градус, всего-навсего. Ну, это просто примечание, чисто для себя. Биссектриса прямого угла образует с обоими катетами углы 90/2 (ибо биссектриса же, пополам делит) по 45 градусов. Медиана про которую идёт речь в условии, образует с длинным катетом угол 1 градус, потому что точка пересечения медианы и гипотенузы разобьёт треугольник на два равнобедренных. Итого, медиана образует с длинным катетом угол 1 градус, а биссектриса 45 градусов. Разница между ними 45 - 1 = 44 градуса и есть ответ. Так мне кажется.