Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 89.Найдите градусную меру ??гла между медианой и биссектрисой,проведенными из вершины прямого угла

Геометрия
Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 89.Найдите градусную меру ??гла между медианой и биссектрисой,проведенными из вершины прямого угла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давай попробуем  рассуждать логически. Треугольник очень узкий, второй его острый угол равен 180 - 90 - 89 = 1 градус, всего-навсего. Ну, это просто примечание, чисто для себя. Биссектриса прямого угла образует с обоими катетами углы 90/2 (ибо биссектриса же, пополам делит) по 45 градусов.  Медиана про которую идёт речь в условии, образует с длинным катетом угол 1 градус, потому что точка пересечения медианы и гипотенузы разобьёт треугольник на два равнобедренных.  Итого, медиана образует с длинным катетом угол 1 градус, а биссектриса 45 градусов. Разница между ними 45 - 1 = 44 градуса и есть ответ. Так мне кажется.  
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