Морфологический разбор слов: за окном, солнце, сиренью
Русский язык
Морфологический разбор слов: за окном, солнце, сиренью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За окном-(за чем?) сущ. Что?(окно) ср.р 2 скл. ед.ч. Т.п. дополн. Солнце-(что?)сущ. ср.р. 2 скл. Ед.ч. И.п. подлежит. Сиренью-(чем?) сущ. ж.р.3 скл. ед.ч. Т.п. дополн.
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