У димы часы отстают на 10 мин.,а он думает у него спешат на 5 мин.,посмотрев на свои часы он решил что сейчас полдень.который час на самом деле?

Математика
У димы часы отстают на 10 мин.,а он думает у него спешат на 5 мин.,посмотрев на свои часы он решил что сейчас полдень.который час на самом деле?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 минут назад + 10 минут  назад.  Без пятнадцати полдень. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: 10.82x-1.82x=3 С полным решением пожалуйста.
Ответить
Математика
Вычисли (1432-1351):9*5, (1543-1471):8*4.
Ответить
История
По какому принципу составлены ряды сенатор,консул,диктатор__________________ плебисцит,трибун,право вето__________________ Палатин,Авентин,Ка...
Ответить
Химия
Химия, срочно, помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Сочинение по картине Бориса Мусатова осенняя песня
Ответить