У димы часы отстают на 10 мин.,а он думает у него спешат на 5 мин.,посмотрев на свои часы он решил что сейчас полдень.который час на самом деле?

Математика

У димы часы отстают на 10 мин.,а он думает у него спешат на 5 мин.,посмотрев на свои часы он решил что сейчас полдень.который час на самом деле?

Автор: Гость