У димы часы отстают на 10 мин.,а он думает у него спешат на 5 мин.,посмотрев на свои часы он решил что сейчас полдень.который час на самом деле?
Математика
У димы часы отстают на 10 мин.,а он думает у него спешат на 5 мин.,посмотрев на свои часы он решил что сейчас полдень.который час на самом деле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 минут назад + 10 минут назад. Без пятнадцати полдень.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
По какому принципу составлены ряды сенатор,консул,диктатор__________________ плебисцит,трибун,право вето__________________ Палатин,Авентин,Ка...