Сочинение по картине Бориса Мусатова осенняя песня

Гость: Гость:

Борис Мусатов помимо портретов любил рисовать природные краски. Особенно удачно получалось ловить настроение определенного времени года. Автор любил осень, за сочные оттенки и яркие пятна на сероватой земле. Кто-то из критиков считает, что все холсты наделены грустью и хмуростью. Просто он умел передать беззаботный и привычный уклад людей, живших на огромных усадьбах. В большей степени он рисовал портреты своего окружения, особенно умело выходили дамы. Художник любил гулять по просторам и делать зарисовки природы. Он будто рисовал своей душой, вкладывая все свое умение и талант. Березки склонились над озером, их желтая листва аккуратно лежит на ветках. Голубое небо предвещает перемены, скоро наступит зима. Мусатов сумел передать осеннюю песню, переложив ее на холст. Именно так выглядит это время года в его представлении. Он словно отодвинул густую листву и увидел еще зеленоватые холмы и поля. Зелень плавно переходит в голубой небосвод, детали пейзажа немного смазаны. Это специальная техника, словно мечта, которая есть, но может быстро раствориться в небытие. В воде отражается небо и облака, это придает картине особую живость. Кажется, что листва тихонечко шуршит на ветру, а где-то высоко летит клин журавлей на юг. Такой Россией восхищался художник, краски осени успокаивали и немного наводили на тоскливые мысли. Настоящий художник личность весьма загадочная, таким был и Борис Мусатов. Он любил свою семью и окружающую природу. Сложно не восхищаться идеальными березками, мирными водными гладями и бесконечными пахучими лугами. Истинная красота осени передана в этой картине. На первый взгляд, кажется, что холст не несет сложных деталей. Возможно, это так. Зато в нем есть бесконечная душа автора и его безмерная любовь к своим родным просторам.