Пасечник 184 кг меда с одной пасеки ,а с другой на 47 кг больше .Он распределил мед по 2 кг в банки.Сколько банок наполнил пасечник? Сколько меда не хватило ,чтобы наполнить еще одну банку?

Математика
Пасечник 184 кг меда с одной пасеки ,а с другой на 47 кг больше .Он распределил мед по 2 кг в банки.Сколько банок наполнил пасечник? Сколько меда не хватило ,чтобы наполнить еще одну банку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
184+184+47=415 кг 415:2=207.5 банок 1 кг мёда не хватило ещё на 1 банку
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