Пасечник 184 кг меда с одной пасеки ,а с другой на 47 кг больше .Он распределил мед по 2 кг в банки.Сколько банок наполнил пасечник? Сколько меда не хватило ,чтобы наполнить еще одну банку?

Математика

Пасечник 184 кг меда с одной пасеки ,а с другой на 47 кг больше .Он распределил мед по 2 кг в банки.Сколько банок наполнил пасечник? Сколько меда не хватило ,чтобы наполнить еще одну банку?

Автор: Гость