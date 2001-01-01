Найдите значение выражения (1/5а+1/7а)*а^2/8 а=-4,2
Алгебра
Найдите значение выражения (1/5а+1/7а)*а^2/8 а=-4,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5a+1/7a=(7+5)/35a 12/35a *a²/8=(12*a²)/35a*8 =3a/35*2=3a/70= -3*4.2/70 = -0.18
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