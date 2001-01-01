1)Какое строение имеет спинной мозг на поперечном разрезе ? 2)Какое влияние на работу органов оказывает симпатические и парасимпатические отделы вегетативной нервной системы ?
Биология
1)Какое строение имеет спинной мозг на поперечном разрезе ? 2)Какое влияние на работу органов оказывает симпатические и парасимпатические отделы вегетативной нервной системы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Серое вещество - в виде бабочки. Есть два рога: передний ( пошире, в нем находятся ядра двигательных нейронов) и задний ( поменьше, в нем - ядра чувствительных нейронов). В тораколюмбальном отделе также выделяют боковой рог, в котором лежит центр симпатической нервной системы. Серое вещество окружено белым, которое представляет собой нервные волокна, соединяющие нейроны одного сегмента спинного мозга с другими или с выше лежащими отделами ЦНС. 2. http://humbio.ru/humbio/physiology/000bded5.htm
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