1)Какое строение имеет спинной мозг на поперечном разрезе ? 2)Какое влияние на работу органов оказывает симпатические и парасимпатические отделы вегетативной нервной системы ?

Гость: Гость:

1. Серое вещество - в виде бабочки. Есть два рога: передний ( пошире, в нем находятся ядра двигательных нейронов) и задний ( поменьше, в нем - ядра чувствительных нейронов). В тораколюмбальном отделе также выделяют боковой рог, в котором лежит центр симпатической нервной системы. Серое вещество окружено белым, которое представляет собой нервные волокна, соединяющие нейроны одного сегмента спинного мозга с другими или с выше лежащими отделами ЦНС. 2. http://humbio.ru/humbio/physiology/000bded5.htm