План до своєй детективної історії (помогите осень надо ))
Литература
План до своєй детективної історії (помогите осень надо ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роман повествует о судьбе молодой ученицы Фериде и её страстной любви к Кямрану. Фериде молодая девушка, в раннем возрасте у неё умерла мама, отец будучи военным был вынужден отдать её в пансион для благородных девиц, где она жила и получала образование.Вскоре отец погиб на фронте и она осталось сиротой, у неё были тетушки и дяди. По выходным и праздникам она приезжала в гости к своей тетушке, где будучи ещё ребёнком влюбилась в своего двоюродного брата Кямрана. Хотя любовь взаимна, молодым людям не сразу удаётся соединиться. Из-за семейных обстоятельств Фериде, получившая хорошее образование, вынуждена уехать в турецкую провинцию и работать учительницей. Её молодость и красота являются препятствиями в карьере, но её сила духа, профессионализм, скромность и доброта располагают к ней людей, она завоёвывает уважение и находит друзей. Пройдя сквозь многие преграды и невзгоды, она всё же добивается своей цели, и возвращается домой. Фериде и Кямран будут счастливы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Прямые А и В пересечены секущей С. Докажите что прямые пара??лельны, если угол 1=150 градусам а угол 7 в 5 раз меньше
Математика
Постройте сечение правильного тетраэдра DABC плоскостью,проходящей через ребро DA и середину ребра BC . Будет ли плоскость сечения тетраэдра плоско...