План до своєй детективної історії (помогите осень надо ))

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Роман повествует о судьбе молодой ученицы Фериде и её страстной любви к Кямрану. Фериде молодая девушка, в раннем возрасте у неё умерла мама, отец будучи военным был вынужден отдать её в пансион для благородных девиц, где она жила и получала образование.Вскоре отец погиб на фронте и она осталось сиротой, у неё были тетушки и дяди. По выходным и праздникам она приезжала в гости к своей тетушке, где будучи ещё ребёнком влюбилась в своего двоюродного брата Кямрана. Хотя любовь взаимна, молодым людям не сразу удаётся соединиться. Из-за семейных обстоятельств Фериде, получившая хорошее образование, вынуждена уехать в турецкую провинцию и работать учительницей. Её молодость и красота являются препятствиями в карьере, но её сила духа, профессионализм, скромность и доброта располагают к ней людей, она завоёвывает уважение и находит друзей. Пройдя сквозь многие преграды и невзгоды, она всё же добивается своей цели, и возвращается домой. Фериде и Кямран будут счастливы.