Помогите пожалуйста номер 632
Математика
Помогите пожалуйста номер 632
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Расставляешь действия В первых скобках получается 11/12 Во вторых 1/3 Первую скобку умножаем на 3 и получается 2,75 Втрую делем на 2/9 получаем 1,5 И потом складываем 2,75+1,5=4,25
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