Ученик за а часов изготовился b деталей найди производительность второго ученика если она на с деталей в час больше
Математика
Ученик за а часов изготовился b деталей найди производительность второго ученика если она на с деталей в час больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый ученик производительность- b/a второй c/(a+1) ответ: c/(a+1)
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