5. Определите молекулярную формулу соединения, содержащего 27,06% натрия, 16,47% азота, 56,47% кислорода помогитее 10 баллов
Химия
5. Определите молекулярную формулу соединения, содержащего 27,06% натрия, 16,47% азота, 56,47% кислорода помогитее 10 баллов
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