Кукла дороже барабана, но дешевле машинки. Машинка дешевле юлы, свисток или юла? Что дешевле кукла или свисток?

Математика
Кукла дороже барабана, но дешевле машинки. Машинка дешевле юлы, свисток или юла? Что дешевле кукла или свисток?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут про свисток ни слова!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кокое решение 38960: 80
Ответить
Математика
40 кг меда разлили в бочонки по 8 кг в каждый.Столько же банок заполнили медом по 3 кг каждую.Сколько всего килограммов меда в банках?
Ответить
Физика
Груз массой 40 кг равномерно поднимают при помощи подвижного блока,действуя на верёвку с силой 250H. Определите КПД механизма и вес блока. g=10H/кг
Ответить
Математика
Cosx< корень3 деленный на 2 помогите плз
Ответить
Биология
Впишите буквы, соответствующие представленным процессам, в ячейки таблицы: А) Фо??осинтез Б) Брожение 1) Происходит в бескислородной среде 2)...
Ответить