Кукла дороже барабана, но дешевле машинки. Машинка дешевле юлы, свисток или юла? Что дешевле кукла или свисток?
Математика
Кукла дороже барабана, но дешевле машинки. Машинка дешевле юлы, свисток или юла? Что дешевле кукла или свисток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут про свисток ни слова!
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