ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Какой гормон регулирует содержание сахара в крови? в какой желе??е вырабатывается? Какие еще секреты вырабатывает это железа? почему она называется железой внешней и внутренней секреции? под какой цифрой обозн...
Биология
ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Какой гормон регулирует содержание сахара в крови? в какой желе??е вырабатывается? Какие еще секреты вырабатывает это железа? почему она называется железой внешней и внутренней секреции? под какой цифрой обозначается это железа на рисунке 69
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Гормон инсулин регулирует содержание сахара в крови. 2) Он вырабатывается железой смешанной секреции - Поджелудочной. 3) также поджелудочная железа вырабатывает гормон Глюкагон, который действует при недостатке сахара в крови. Такое название она имеет, потому что способна вырабатывать пищеварительный сок(внешняя секреция) и гормоны(внутренняя секреция) на рисунке под цифрой 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите, пожалуйста! :с Найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 ?? магния, содержащего 10% негорючих примесей, с хлором
Английский язык