ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Какой гормон регулирует содержание сахара в крови? в какой желе??е вырабатывается? Какие еще секреты вырабатывает это железа? почему она называется железой внешней и внутренней секреции? под какой цифрой обозн...

Биология

ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Какой гормон регулирует содержание сахара в крови? в какой желе??е вырабатывается? Какие еще секреты вырабатывает это железа? почему она называется железой внешней и внутренней секреции? под какой цифрой обозначается это железа на рисунке 69

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