Помогите, пожалуйста! :с Найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 ?? магния, содержащего 10% негорючих примесей, с хлором

Химия

Помогите, пожалуйста! :с Найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 ?? магния, содержащего 10% негорючих примесей, с хлором

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