Помогите, пожалуйста! :с Найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 ?? магния, содержащего 10% негорючих примесей, с хлором
Химия
Помогите, пожалуйста! :с Найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 ?? магния, содержащего 10% негорючих примесей, с хлором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M чистого(Mg)=26*0,9=23,4 n(Mg)=23,4/24=0,9 (моль) n(MgCl2)=n(Mg)=0,9 m(MgCl2)=0,9*95=85,5 г (не уверен на 100% решена ли задача правильно)
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