Сколько натуральных делителей имееь чтсло123

Математика
Сколько натуральных делителей имееь чтсло123
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 123 имеет 3 нат.делителя: 1, 3, 41
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