Помогите :)) "Найди устойчивые выражения. Что они обозначают?" 1. Сослужил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил лицом в грязь. 2. Он и усом не ведет, на печи в углу поет. Подбери к устойчивым выражениям гла...
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Помогите :)) "Найди устойчивые выражения. Что они обозначают?" 1. Сослужил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил лицом в грязь. 2. Он и усом не ведет, на печи в углу поет. Подбери к устойчивым выражениям глаголы-синонимы из справки. Запиши их парами. Справка: не реагирует, не опозорился.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю: не ударил лицом в грязь и он и усом не ведёт.
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