В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые. Выпишите ци??ру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при обращении. Не бойтесь,(1) ребята,(2) он зря не трогает. Просто он,(3) как и вы,(4) очень любит играть...
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В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые. Выпишите ци??ру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при обращении. Не бойтесь,(1) ребята,(2) он зря не трогает. Просто он,(3) как и вы,(4) очень любит играть в футбол. — Ну да,(5) рассказывайте...
Ответ(ы):
Гость:
1 и 2 Ребята - обращение
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