Задачи по химии, срочно!
Химия
Задачи по химии, срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Ca) = 60 г Найти: m(CaO) - ? ∨(CaO) - ? M(Ca) = 40 г/моль ∨(Са) = 60 г/40 г/моль = 1,5 моль 2Са + О2 = 2СаО Из уравнения реакции следует, что ∨(Са) = ∨(СаО) = 1,5 моль М(СаО) = 56 г/моль m(CaO) = 1,5 моль×56 г/моль = 84 г Ответ: 1,5 моль СаО, 84 г СаО Дано: m(Al) = 108 г Найти: ∨(Al2O3) - ? m(Al2O3) - ? M(Al) = 27 г/моль M(Al2O3) = 102 г/моль ∨(Al) = 108 г/27 г/моль = 4 моль 4Al + 3O2 = 2Al2O3 Из уравнения реакции следует, что из 4 моль алюминия получается 2 моль оксида алюминия m(Al2O3) = 102 г/моль×2 моль = 204 г Ответ: 204 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кукла дороже барабана, но дешевле машинки. Машинка дешевле юлы, свисток или юла? Что дешевле кукла или свисток?
Русский язык
Помогите :)) "Найди устойчивые выражения. Что они обозначают?" 1. Сослужил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил лицом в грязь....
Русский язык
В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые. выпишите ци??ру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложного пре...
Английский язык
Rewrite the sentences in passive voice. 1. They showed her the easiest way to do it. 2. The lawyers has given him the details of his uncle's wi...