Задачи по химии, срочно!

Химия
Задачи по химии, срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Ca) = 60 г Найти: m(CaO) - ? ∨(CaO) - ? M(Ca) = 40 г/моль ∨(Са) = 60 г/40 г/моль = 1,5 моль 2Са + О2 = 2СаО Из уравнения реакции следует, что ∨(Са) = ∨(СаО) = 1,5 моль М(СаО) = 56 г/моль m(CaO) = 1,5 моль×56 г/моль = 84 г Ответ: 1,5 моль СаО, 84 г СаО Дано: m(Al) = 108 г Найти: ∨(Al2O3) - ? m(Al2O3) - ? M(Al) = 27 г/моль M(Al2O3) = 102 г/моль ∨(Al) = 108 г/27 г/моль = 4 моль 4Al + 3O2 = 2Al2O3 Из уравнения реакции следует, что из 4 моль алюминия получается 2 моль оксида алюминия m(Al2O3) = 102 г/моль×2 моль = 204 г Ответ: 204 г
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