Put the verbs in brackets in the third person singular

Музыка
Put the verbs in brackets in the third person singular
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие глаголы?где они?
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