СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Прямые А и В пересечены секущей С. Докажите что прямые пара??лельны, если угол 1=150 градусам а угол 7 в 5 раз меньше
Математика
СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Прямые А и В пересечены секущей С. Докажите что прямые пара??лельны, если угол 1=150 градусам а угол 7 в 5 раз меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-5x=150 5x=180-150 5x=30 X=30:5 X=6 Если сумма всех углов равна 180,то прямые парал.
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