СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Прямые А и В пересечены секущей С. Докажите что прямые пара??лельны, если угол 1=150 градусам а угол 7 в 5 раз меньше

Математика

СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Прямые А и В пересечены секущей С. Докажите что прямые пара??лельны, если угол 1=150 градусам а угол 7 в 5 раз меньше

Автор: Гость