ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ РЕЛЬЕФ БОЛЬШОГО КАВКАЗА СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ

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Формирование современного рельефа Кавказа в наши дни продолжается интенсивно. О этом свидетельствуют достаточно частые и сильные землетрясения. Они (землетрясения) в свою очередь являются следствием сжатия двух литосферных плит: Евразийской и Африкано-Аравийской. Большое влияние на современный рельеф оказывают также текучие воды, размывая горные породы, они углубляют ущелья и откладывают осадочные породы в понижениях рельефа.