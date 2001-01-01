ПОЖААЛУЙСТАААААА. Число 6,1 разбили на три слагаемых, причем второе слагаемое на 20%больше первого, а третье слагаемое на 1 больше второго. Найдите первое слагаемое. Ответы: 1)1,5. 2)2,5. 3)0,5. 4)1,25.

Алгебра

ПОЖААЛУЙСТАААААА. Число 6,1 разбили на три слагаемых, причем второе слагаемое на 20%больше первого, а третье слагаемое на 1 больше второго. Найдите первое слагаемое. Ответы: 1)1,5. 2)2,5. 3)0,5. 4)1,25.

Автор: Гость