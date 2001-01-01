ПОЖААЛУЙСТАААААА. Число 6,1 разбили на три слагаемых, причем второе слагаемое на 20%больше первого, а третье слагаемое на 1 больше второго. Найдите первое слагаемое. Ответы: 1)1,5. 2)2,5. 3)0,5. 4)1,25.
Алгебра
ПОЖААЛУЙСТАААААА. Число 6,1 разбили на три слагаемых, причем второе слагаемое на 20%больше первого, а третье слагаемое на 1 больше второго. Найдите первое слагаемое. Ответы: 1)1,5. 2)2,5. 3)0,5. 4)1,25.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х -первое слагаемое, тогда второе слагаемое х+0,2х=1,2х третье слагаемое 1,2х+1 Зная. что их сумма равна 6,1 составим и решим уравнение х+1,2х+(1,2х+1)=6,1 3,4х=6,1-1 3,4х=5,1 х=5,1:3,4 х=1,5 Ответ: первое слагаемое 1,5
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