Диаметр монеты а равен 18 мм. меньшая монета в катится вокруг а без скольжения. обе ??онеты метки на краю. в начале движения монеты соприкасаются метками. чтобы метки снова совпали в первый раз монета в должна сделать два оборо...

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Dа = 18 ми Dв-? 1) Lа = пDа - длина окружности большой монетки. 2) 2•Lа - длина пути, проделанной меткой на большой монетке, совершившей 2 оборота. 3) Lв = пDв Меньшая монетка должна для того, чтобы метки совпали, совершить также полное число оборотов. То есть число оборотов должно быть натуральным числом к, причем к>2, 2•Lа = к•Lв 2пDа = кпDв Число п в обеих частях уравнения можно сократить. 2Dа = кDв Dв = 2Dа/к Рассмотрим случаи, когда количество оборотов малой монетки к= 3; 4; 5: Dв1 = 2•18/3 = 12 мм - первый возможный диаметр монетки в. Dв2 = 2•18/4 = 9 мм - второй возможный диаметр монетки в. Dв3 = 2•18/5 = 7,2 мм - третий возможный диаметр монетки в. Но такой диаметр монетки вряд ли возможен. Ответ: 12 мм или 9 мм.