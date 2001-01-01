Не является окислительно-восстановительной реакция: А) Zn +H2SO4(p) = H2 +ZnSO4 Б) CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu B) Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] Г) 4Zn +H2SO4(k)= 4ZnSO4 + H2S + 4H2O)помогите решить,с обьяснением)
Химия
Не является окислительно-восстановительной реакция: А) Zn +H2SO4(p) = H2 +ZnSO4 Б) CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu B) Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] Г) 4Zn +H2SO4(k)= 4ZnSO4 + H2S + 4H2O)помогите решить,с обьяснением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: В ОВР - это реакции протекающие с изменением степени окисления. Чтоб определить ОВР это или НЕ ОВР нужно поставить во всех элементах степень окисления
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