Объясните По какому критерию химические элементы входящие в состав организма подразделяют на макроэлементы и микроэлементы Укажите элементы относящиеся к этим группам
Биология
Объясните По какому критерию химические элементы входящие в состав организма подразделяют на макроэлементы и микроэлементы Укажите элементы относящиеся к этим группам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Макроэлементы - это минералы присутствующие в нашем организме в количестве от 25 г до 1 кг. К ним относится натрий, хлор, калий, фосфор, магнезия, кальций, сера. Микроэлементы - это минералы, присутствующие в организме в количестве менее 0,015 г. К ним относятся: марганец, медь, молибден, никель, ванадий, кремний, олово, бор, кобальт, фтор, железо, цинк, селен.
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