По какому принципу составлены ряды сенатор,консул,диктатор__________________ плебисцит,трибун,право вето__________________ Палатин,Авентин,Капитолий______________________ Юпитер,Юнона,Веста________

История
По какому принципу составлены ряды сенатор,консул,диктатор__________________ плебисцит,трибун,право вето__________________ Палатин,Авентин,Капитолий______________________ Юпитер,Юнона,Веста________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сенатор, диктатор, консул - это всё в Риме должность  плебисцит, трибун, право, вето - это законы, должности Палатин, Капитолий, Авентин - холмы Древнего Рима Веста, Юнона, Юпитер - Боги Древнего Рима
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