Коротко и главное о эукариотической клеткесоочноооо!!!! Отвечать завтра буду чтоб?? легче запомнить напишите пожлст!!!

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Эукариотическая клетка состоит из оболочки и цитоплазмы.Цитоплазма – внутренняя полужидкая среда клетки, в ней находятся ядро и органоиды.Цитоплазма связывает между собой все компоненты клеткиЗа счет микротрубочек («белковых нитей») выполняет функцию скелета клетки, обеспечивает передвижение её частейВ цитоплазме происходят основные процессы обмена веществ, например, гликолиз. Одномембранные органоидыЭндоплазматическая сеть, аппарат (комплекс) Гольджи, лизосомы, вакуоли.Двухмембранные органоидыМитохондрии покрыты двумя мембранами. Наружная мембрана гладкая, внутренняя имеет выросты внутрь – кристы, они увеличивают площадь внутренней мембраны, чтобы расположить на ней как можно больше ферментов клеточного дыхания.Внутренняя среда митохондрии называется матрикс. В нем находятся кольцевая ДНК и мелкие (70S) рибосомы, за счет них митохондрии самостоятельно делают для себя часть белков, поэтому их называют полуавтономными органоидами.Функция митохондрий: принимают участие в клеточном дыхании (окислении органических веществ) – поставляют энергию для жизнедеятельности клетки, являются «энергетическими станциями клетки».Пластиды осуществляют фотосинтезНемембранные органоидыРибосомы – это органоиды, которые занимаются синтезом белка. Часть рибосом присоединены к ЭПС, эта ЭПС называется шероховатая (гранулярная).Клеточный центр состоит из двух центриолей, которые образуют веретено деления во время деления клетки – митоза и мейоза.Реснички, жгутики служат для движения.