Каким бы видом спорта вы не стали бы заниматься и почему?!

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Каким бы видом спорта вы не стали бы заниматься и почему?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баскейтболом, потому что это в основном-то мужская игра. Моё тело будет под два метра, а это неуместно для девушки. Точно также как и парню ходить на фитнес - ему худеть незачем. Каждый вид спорта по-своему хорош.
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