Проведите реакции с помощью которыз можно осуществить следующеюие преврашения FeCl3--gt; Fe(OH)3 --gt; Fe2O3 --gt; Fe2(SO4)3. Напишите ураанение реакций. Послеикаждого уравнения запишите признак этой реакции.

Химия
Проведите реакции с помощью которыз можно осуществить следующеюие преврашения FeCl3--gt; Fe(OH)3 --gt; Fe2O3 --gt; Fe2(SO4)3. Напишите ураанение реакций. Послеикаждого уравнения запишите признак этой реакции.
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