Приведи примеры в каких случаях мама и папы указывают на требуемое действие
Обществознание
Приведи примеры в каких случаях мама и папы указывают на требуемое действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например мама говорит: Придешь домой из школы-сделай уроки! или Сделаешь уроки-сходи за хлебом. Встанешь утром-вынеси мусор! ну и в таком духе))))
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