Тема НОК, НОД а)35 и 135 Б)28 и 49 15баллов
Математика
Тема НОК, НОД а)35 и 135 Б)28 и 49 15баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нод(35;135)=5 нок(35;135)=135*7=945 нод(28;49)=7 нок (28;49)=28*7=196
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить 1) log3N=4 2) log4N=3 3) log sqrt 3 N=4 4) log5N=-3 5) log sqrt5 N= -6 6) logN=1.5 7) lnN = -3 8) lnN= -1
Алгебра
Биология
С симпатической или парасимпатической частью вегетативной нервной системы действуют эти гормоны поддерживая ее