Напиши аннотацию к тексту какую форму имеет Земля
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Напиши аннотацию к тексту какую форму имеет Земля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша планета земля мает форму шара! ми не падаемо тому що земля нас притягует как магнит!!
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