Вірші про математику на українській мові(СРОЧНО!!)

Гость: Гость:

Математика важна, Математика нужна, Математика – наука, Мыслить учит нас она. Математика – царица всех наук, Только не дается все без мук. Если хочешь ты на свете умным быть, Непременно нужно математику учить. Занимайся и старайся, не ленись. На пятерки все смелее ты учись. Все получится, конечно, у тебя. И со знаниями будешь ты всегда.