Вірші про математику на українській мові(СРОЧНО!!)

Математика
Вірші про математику на українській мові(СРОЧНО!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Математика важна, Математика нужна, Математика – наука, Мыслить учит нас она. Математика – царица всех наук, Только не дается все без мук. Если хочешь ты на свете умным быть, Непременно нужно математику учить. Занимайся  и старайся, не ленись. На пятерки все смелее ты учись. Все получится, конечно, у тебя. И со знаниями будешь ты всегда.

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