ПОМОГИТЕ!!!ДАМ МНОГО БАЛЛОВ!!!Как подчёркивается местоимения или слова "ни у кого"," никак","нисколько","ничуть","никто","нимало","несколько","нечего"
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ПОМОГИТЕ!!!ДАМ МНОГО БАЛЛОВ!!!Как подчёркивается местоимения или слова "ни у кого"," никак","нисколько","ничуть","никто","нимало","несколько","нечего"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще, это зависит от того, каким членом предложения является местоимение. Если подлежащее, то _____; если дополнение, то _ _ _ _.
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