Напишите краткое сочинение на тему "Храм Покрова на Нерли"
Русский язык
Напишите краткое сочинение на тему "Храм Покрова на Нерли"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С.И. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» и С.А. Баулина «Храм Покрова на Нерли» Церковь Покрова на Нерли была построена в 1165 году. Исторические источники связывают ее возведение с походом владимирских полков на Волжскую Булгарию в 1164 году. В этом походе погиб молодой князь Изяслав. В память об этих событиях его отец Андрей Боголюбский заложил Покровский храм. Этому сюжету посвящены две известные картины — С. И. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» и С. А. Баулина «Храм Покрова на Нерли». На картине Герасимова церковь находится в центре изображения, но она не является центральным предметом картины, а предстает частью большого пейзажа, вытянутого по горизонтали. Мы видим, что место, на котором стоит церковь, омывается рекой Нерль. Купол немного приплюснут, в отличие от изображения его на картине Баулина. Вокруг церкви растут деревья, мы наблюдаем великолепную природу, выписанную зелеными, синими и желтыми красками. Половину пейзажа составляет прекрасное голубое небо. Посмотрев на эту картину, мы чувствуем тонкий, прозрачный воздух, легкое дуновение ветерка, тихий шелест листвы. Нам хочется побывать в этом месте и полюбоваться природой. На картине Баулина мы видим храм в окружении природы. Он трехъярусный (это можно определить по арочным окнам), украшен искусно сделанной лепниной. Храм изображен на фоне чистого неба и заката. Художник использует бледные краски — белую, голубую, серую, бледно-зеленую. Этот пейзаж создает у нас ощущение того, что наступила осень, холодная и мрачная. В целом картина передает чувство грусти и одиночества.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир