Напишите краткое сочинение на тему "Храм Покрова на Нерли"

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С.И. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» и С.А. Баулина «Храм Покрова на Нерли» Церковь Покрова на Нерли была построена в 1165 году. Исто­рические источники связывают ее возведение с походом влади­мирских полков на Волжскую Булгарию в 1164 году. В этом похо­де погиб молодой князь Изяслав. В память об этих событиях его отец Андрей Боголюбский заложил Покровский храм. Этому сюжету посвящены две известные картины — С. И. Ге­расимова «Церковь Покрова на Нерли» и С. А. Баулина «Храм Покрова на Нерли». На картине Герасимова церковь находится в центре изображения, но она не является центральным предме­том картины, а предстает частью большого пейзажа, вытянутого по горизонтали. Мы видим, что место, на котором стоит цер­ковь, омывается рекой Нерль. Купол немного приплюснут, в от­личие от изображения его на картине Баулина. Вокруг церкви растут деревья, мы наблюдаем великолепную природу, выписан­ную зелеными, синими и желтыми красками. Половину пейза­жа составляет прекрасное голубое небо. Посмотрев на эту карти­ну, мы чувствуем тонкий, прозрачный воздух, легкое дуновение ветерка, тихий шелест листвы. Нам хочется побывать в этом ме­сте и полюбоваться природой. На картине Баулина мы видим храм в окружении природы. Он трехъярусный (это можно определить по арочным окнам), украшен искусно сделанной лепниной. Храм изображен на фоне чистого неба и заката. Художник использует бледные краски — белую, голубую, серую, бледно-зеленую. Этот пейзаж создает у нас ощущение того, что наступила осень, холодная и мрачная. В целом картина передает чувство грусти и одиночества.