Мини проект як утворився торф по биологии 6 класс помогите!!!

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Торф образуется очень медленно, годами, примерно 30-50лет надо на образования слоя торфа. Слой этот образуется из гниение и наслоение болотистой растительности. 1. окисляется растительность (происходят сложные хим. процессы); 2. гнилистое брожение растений; 3. обогащение углеродом и водородом конечного продукта. В образовании торфа важную роль играют микроорганизмы, которые наход. в почве.