Помогите пожалуйста!!! Решите ур-е: 7(4х-3)-4(3х+1)=4
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! Решите ур-е: 7(4х-3)-4(3х+1)=4
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