Решить уравнение: - а - 4 2/3 = 6 5/6
Математика
Решить уравнение: - а - 4 2/3 = 6 5/6
Ответ(ы) на вопрос:
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-a=6.5/6+4.2/3 -a=11.1/2 a=-11.1/2 т.е. 11 целых одна вторая
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