Решить уравнение: - а - 4 2/3 = 6 5/6

Математика
Решить уравнение: - а - 4 2/3 = 6 5/6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-a=6.5/6+4.2/3    -a=11.1/2   a=-11.1/2 т.е. 11 целых одна вторая
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