Дано предложение: На старой берёзе строит гнездо чёрный грач. Обведи номер отве??а, в котором указаны подлежащее и сказуемое этого предложения. 1) гнездо строит 2) грач чёрный 3) грач строит 4) на берёзе строит
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Дано предложение: На старой берёзе строит гнездо чёрный грач. Обведи номер отве??а, в котором указаны подлежащее и сказуемое этого предложения. 1) гнездо строит 2) грач чёрный 3) грач строит 4) на берёзе строит
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