Как играть в светофор

Українська література
Как играть в светофор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбирается ведущий, он поварачивается спиной к игрокам И говорит любой цвет, поворачивается Игроки должны найти у себя на одежде этот цвет. У кого есть цвет, тот остается в игре У кого нет цвета, становится водой
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