Разрешение конфликтной ситуации. Тебя обижают Твоя роль: школьник которого оби??ает группа ребят старше возрастом. Представь, что тебе не даёт прохода группа ребят - дразнят, дают прозвища, угрожают. Но ты не делала ничего и...

Обществознание

Разрешение конфликтной ситуации. Тебя обижают Твоя роль: школьник которого оби??ает группа ребят старше возрастом. Представь, что тебе не даёт прохода группа ребят - дразнят, дают прозвища, угрожают. Но ты не делала ничего им плохого. Нужен план. Что ты должен сказать и как поступить чтобы нападки прекратились. К кому из друзей и с какой просьбой обратиться. У кого из взрослых попросить помощи и совета.\ Мне срочняк нужно!!!!!!!!!!!!!!!! Надо написать с какой просьбой, что говорить.

Автор: Гость