Разрешение конфликтной ситуации. Тебя обижают Твоя роль: школьник которого оби??ает группа ребят старше возрастом. Представь, что тебе не даёт прохода группа ребят - дразнят, дают прозвища, угрожают. Но ты не делала ничего и...

Обществознание
Разрешение конфликтной ситуации. Тебя обижают Твоя роль: школьник которого оби??ает группа ребят старше возрастом. Представь, что тебе не даёт прохода группа ребят - дразнят, дают прозвища, угрожают. Но ты не делала ничего им плохого. Нужен план. Что ты должен сказать и как поступить чтобы нападки прекратились. К кому из друзей и с какой просьбой обратиться. У кого из взрослых попросить помощи и совета.\ Мне срочняк нужно!!!!!!!!!!!!!!!! Надо написать с какой просьбой, что говорить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно сказать обидчикам ,что если они не отстанут ,то ты позовешь родителей ,позвонишь в полицию. Вообщем надо их напугать.Обратиться к друзьям за помощью, ведь чаще всего такие группы - трусы.
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