Пончик в начале четверти получил отметки 2234 сколько пятерок ему надо получить чтобы была четверка
Математика
Пончик в начале четверти получил отметки 2234 сколько пятерок ему надо получить чтобы была четверка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пончику надо три пятерки
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